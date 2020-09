Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 di David Yates

In un’intervista con l’ USA Today per parlare diè stato chiamato a esprimere un parere sulle dichiarazioni dsull’identità di genere, che di recente sono tornate al centro di una polemica con l’hashtag #RipRowling in tendenza su Twitter.

La risposta dell’attore è stata molto diplomatica:

J.K. Rowling è stata al centro delle notizie gli ultimi mesi per dei tweet sulla comunità trans. Cosa ne pensi dei suoi commenti e delle polemiche che hanno scatenato? Law: Credo fermamente nell’apprezzare, nel capire, nell’imparare e nel mantenere un dibattito aperto che faccia sentire tutte le persone a proprio agio e incluse. Boicottare o smettere di sostenere qualcuno online che ha arrecato offese è comprensibile e può essere indubbiamente efficace, ma può anche indurre le persone a smettere di ascoltarsi a vicenda. Mi piace pensare che è nel dialogo rispettoso che fiorisce il cambiamento.

L’attore ha poi parlato del ritorno sul set di Animali Fantastici 3:

Che differenza c’è stata con le misure di prevenzione Covid-19 in atto?

Law: Non troppa. Ci sono linee guida molto specifiche, tamponi e mascherine, ovviamente. E stanno creando delle “bolle” all’interno della troupe in modo da non far entrare in contatto alcuni reparti. Le troupe cinematografiche sanno adattarsi molto bene e hanno tutti preso la cosa seriamente, perciò non è sembrato poi così tanto strano.

Cosa ne pensate delle parole di Jude Law?