Dopo La cena della spie un'altra acquisizione per gli Amazon Studios

Il vincitore del premio Tony e Olivier Michael Grandage dirigerà la pellicola su una sceneggiatura firmata dal candidato al premio Oscar Ron Nyswaner.

Greg Berlanti, Sarah Schechter e Robbie Rogers figureranno com produttori assieme a Cora Palfrey e Philip Herd di Independent Film Company e MGC.

La storia è ambientata negli anni ’90 quando l’arrivo di Patrick nella casa di Marion e Tom scatena come un terremoto eventi di 40 anni prima, ovvero la passione tra Tom e Patrick in un’epoca in cui l’omosessualità era illegale.

My Policeman è il secondo film per cui Styles ha firmato nel giro di poche settimane subito dopo il thriller New Line Don’t Worry Darling, con Florence Pugh. Prima di questi il cantante aveva solo partecipato a Dunkirk di Christopher Nolan ed era stato vicino a interpretare il principe nel film di La sirenetta.

Lily James sarà presto nel film Netflix Rebecca con Armie Hammer e Kristin Scott Thomas, poi toccherà a The Dig, attualmente in post-produzione, e poi alla serie tv per Amazon The Pursuit of Love.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Harry Styles e Lily Kames?

Fonte: Deadline