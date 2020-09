Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Forse qualcuno ricorderà che ancora prima di Superman Returns il regista(Terminator Salvation) avrebbe dovuto dirigere un cinecomic sul Figlio di Krypton scritto da J.J. Abrams intitolato

Il progetto fu poi cancellato quando il regista abbandonò il suo incarico, tuttavia la lavorazione del lungometraggio si era comunque attivata in maniera preliminare.

Ad esempio Jared Padalecki, attore noto principalmente per aver interpretato Sam Winchester nella seri e televisiva Supernatural, parlando con il podcast Inside of You, ha rivelato che nel 2004 fece uno screen test per il ruolo di Clark Kent nel cinecomic sopracitato:

Ho fatto una prova per il film del 2004. Quando era nelle mani di McG. Stavo lavorando a La Maschera di Cera e mi fecero viaggiare dall’Australia a Los Angeles per lo screen test – ho indossato il costume e tutto il resto. Mi presero il cellulare e quindi non ho potuto scattare foto.

Oltre a Supernatural Padalecki è noto anche per aver preso parte al cast della serie televisiva Una mamma per amica ma anche di progetti cinematografici come La maschera di cera e Il volo della fenice.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Jared Padalecki nei panni di Superman in un cinecomic? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ScreenRant.com