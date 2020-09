10 anni di The Town, il secondo film diretto da, che ha segnato la consacrazione dell’attore dietro la cabina di regia. Un poliziesco urbano, fortemente integrato nel contesto della città di Charlestown, nel Massachusetts, stato in cui Affleck è cresciuto insieme all’amico Matt Damon.

Nella sua seconda regia Affleck ha scelto un approccio estremamente realistico al romanzo Il principe dei ladri di Chuck Hogan da cui è tratto The Town. La prima versione del lungometraggio aveva la durata di quasi quattro ore, per essere il più fedele possibile alla pagina scritta. Una lunghezza chiaramente irricevibile per lo studio che chiese di ridurre la storia a due ore e dieci minuti. Il film è valso una nomination all’Oscar a Jeremy Renner, grazie anche al metodo adottato sul set dal regista. Per fare ricerche e allenare gli attori al ruolo è venuta in aiuto la città di Charlestown. Blake Lively si è preparata frequentando per un mese i locali e le vie del quartiere in cui è ambientata la storia. Allo stesso modo Renner si è preparato confrontandosi con veri rapinatori di banca, tutt’ora in carcere, da cui ha preso movenze e accento.

È proprio in questa lunga sessione di preparazione che è nata una delle scene più assurde e iconiche del film.

La potete vedere di seguito:

Si tratta del momento in cui la banda di Doug MacRay sta completando una rapina in banca. Travestiti da suore (scelta di costumi che preoccupava la produzione, data la natura fortemente cattolica della città) incrociano lo sguardo di un poliziotto. L’uomo li osserva per qualche secondo, poi volta la testa, lasciandoli passare. Un momento assurdo del film, quasi improbabile se non fosse originato da una storia vera.

Durante le approfondite ricerche per il film, Ben Affleck si recò nella prigione MCI-Norfolk per ascoltare le testimonianze dei carcerati. Durante una conversazione chiese a un uomo se avesse mai vissuto un momento insolito o surreale durante la sua vita nel crimine. Gli venne raccontato questo aneddoto che entrò a far parte del film:

Ricordo che una volta avevamo rapinato un camion, siamo tornati in macchina e ci siamo avviati verso il cambio del mezzo. Indossavamo ancora le maschere e abbiamo visto un poliziotto che stava pigramente supervisionando un cantiere. Ci siamo fermati, i nostri sguardi si sono incrociati per un minuto, e poi si è girato dall’altra parte.

Affleck è rimasto così colpito dalla scena tanto da inserirla in maniera quasi letterale nel film. Le maschere erano però un problema. In un momento così giocato sulle espressioni di stupore, coprire i volti del nutrito e talentoso cast preoccupava il regista. Eppure, a sorpresa, secondo Affleck, fu proprio questo dettaglio a far funzionare la scena:

Alla fine funzionò tutto alla grande perché le maschere erano così inespressive e c’era questo momento di silenzio in cui il pubblico ha potuto proiettare le proprie sensazioni rispetto a come dovrebbe essere trovarsi in quella situazione”

Uno degli elementi chiave della sequenza, è il tocco ironico nel mezzo della tensione.

L’inquadratura è affidata a Jeremy Renner, nei panni di James Coughlin, riconoscibile anche se con il volto coperto proprio grazie alle sue movenze. È un breve istante di reazione alla bizzarra situazione. Un’inquadratura volta a catturare lo stupore e lo sconforto sotto il lattice. Le indicazioni di Affleck sono state chiare. In quel momento, anche senza parole, gli spettatori avrebbero dovuto percepire il chiaro pensiero del personaggio: “oh, mi prendi per il c***”.

“Come se in quel momento avessero appena finito una maratona e gli fosse stato detto di mettersi di nuovo a correre” ha detto il regista.

Un breve momento nel film che resta però uno dei più iconici di The Town, non che una delle sequenze con cui Ben Affleck ha dato prova di essere un regista capace di gestire in maniera magistrale la tensione.

Fonte: EW