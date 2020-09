In un’intervista rilasciata a Cinemablend , Matthew Modine ha raccontato di comeabbia tagliato la scena della morte del suo personaggio, Peter Foley, per evitare chericevesse un visto censura NC-17, vietato ai minori di 17 anni.

In pratica, nella versione integrale del segmento, si vedeva Foley finire sotto alle ruote di una delle Tumbler nelle mani dell’armata di Talia al Ghul (Marion Cotillard):

Matthew Modine aggiunge anche un po’ di dettagli circa quello che accadde allo stuntman che girò la scena citata nel terzo Batman:

Avevano messo un coso di plexiglass sulla parte frontale della macchina. Viene colpito lo stuntman. C’erano delle corde per tirarlo su in aria, ma dopo averlo tirato su lo lasciarono cadere da 5 metri di altezza. Il suono del suo corpo che colpiva l’asfalto della strada di fronte alla New York Stock Exchange è stato terribile. Ricordo bene di aver guardato Christopher Nolan mentre giravamo, la sua faccia era pallidissima. Disse “Ok, abbiamo la scena, andiamo avanti”. Ma si vedeva che pensava “Santa miseria, quel ragazzo si rialzerà? Sta bene?”. Se l’avesse messa nel film si sarebbe beccato un NC-17 perché era davvero molto violenta.

