Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

, è la commedia natalizia uscita nel 2003 diretta dae interpretata da, Zooey Deschanel, James Caan, Peter Dinklage e Mary Steenburgen.

Costato appena 33 milioni di dollari, ne incassò ben 220 a livello globale regalando alla New Line un successo di tutto rispetto.

Eppure, in 17 anni, non abbiamo mai rivisto Will Ferrell nei panni di Buddy in un sequel di Elf.

Come mai? La risposta ci arriva da James Caan, che nella pellicola interpretava il papà dell’elfo, in un’intervista radiofonica segnalata da The Wrap.

Ecco cosa ha detto l’attore:

Stavamo per fare un sequel e ricordo di aver pensato “Oh mio Dio, finalmente ho un franchise. Posso fare un po’ di soldi e lasciare che i miei figli facciano tutti quel cavolo che vogliono fare”. Solo che il regista e Will non andarono molto d’accordo. Will voleva anche fare il sequel, ma con un altro regista. Solo che Jon Favreau aveva l’opzione per il sequel nel suo contratto.

Di recente abbiamo ritrovato Will Ferrell in Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, la nuova pellicola di David Dobkin, già regista di 2 Single a Nozze e The Judge, con Will Ferrell, Rachel McAdams e Dan Stevens.

Nella pellicola gli aspiranti musicisti Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams) hanno l’occasione della loro vita: rappresentare l’Islanda nella gara canora più importante del mondo provando che vale sempre la pena di lottare per i propri sogni. In questa pagina potete trovare la nostra intervista esclusIva con il popolare comedian.

Cosa ne pensate di quanto raccontato da James Caan? Vi sarebbe piaciuto vedere un sequel di Elf – Un elfo di nome Buddy? Ditecelo, come al solito, nei commenti in calce a questa news.