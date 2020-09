Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Deadline segnala che saràa interpretare Felicia Montealegre Cohn Bernstein, moglie di Leonard Bernstein, nel biopic che verrà diretto e interpretato da Bradley Cooper. Le riprese della pellicola dovrebbero partire la prossima primavera.

Grazie al magazine abbiamo appreso anche il titolo del lungometraggio: Maestro.

Il film, passato mesi fa nelle mani di Netflix, era stato finora seguito dalla Paramount Pictures, che aveva iniziato a svilupparlo nel maggio del 2018 e che ora non sarà più coinvolta. Ai produttori Fred Berner e Amy Durning, che hanno seguito il progetto in varie iterazioni lungo tutto il decennio, si affiancano quindi lo stesso Cooper e Todd Phillips (attraverso la loro Joint Effort), Kristie Macosko Krieger, Emma Tillinger Koskoff, Martin Scorsese e Steven Spielberg (con la sua Amblin Partners). Scorsese doveva dirigere la pellicola anni fa, in una versione all’epoca scritta dal solo Singer, ma si era fatto da parte con il coinvolgimento di Cooper concentrandosi su The Irishman. Spielberg, dal canto suo, ha appena diretto il remake di West Side Story.

Cooper sta lavorando attivamente al progetto, e negli ultimi due anni è entrato in contatto con Jamie, Alexander e Nina, i figli del compositore. Il film non è considerato un biopic “tradizionale”, in quanto sarà incentrato soprattutto sul rapporto tra Bernstein e l’attrice cilena Montealegre.

Cosa ne pensate di questa notizia di casting relativa all’ingaggio di Carey Mulligan che interpreterà Felicia Montealegre Cohn Bernstein, moglie di Leonard Bernstein, nel biopic che verrà diretto e interpretato da Bradley Cooper?

