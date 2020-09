Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Black Widow

La Disney ha deciso di aggiornare nuovamente le date di uscita dei suoi prossimi progetti. Come riportato da Deadline infatti la Casa delle Idee avrebbe deciso di spostare l’uscita nelle sale del cinecomic Marvelal(l’ultima data di release era prevista per il 6 novembre di quest’anno).

Con lo slittamento di Black Widow anche l’uscita di Gli Eterni slitta ora di qualche mese. Il cinecomic targato Marvel Studios approderà nelle sale il 5 novembre 2021, e non il 12 febbraio come previsto precedentemente. Lo slot di Gli Eterni verrà preso da The King’s Man – Le Origini dei 20th Century Studios, pellicola che inizialmente sarebbe dovuta approdare nei cinema il 26 febbraio 2021. Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings si sposta invece dal 7 maggio al 9 luglio 2021.

L’uscita nelle sale di Soul, l’atteso film della Pixar, pare invece sempre confermata al 20 novembre di quest’anno (nelle sale, e non su Disney+ come in molti hanno ipotizzato nelle scorse settimane).

Subisce invece un lieve slittamento Assassinio sul Nilo. Il film di Kenneth Branagh previsto inizialmente nelle sale per il 23 ottobre approderà ora il 18 dicembre. Uno slittamento più considerevole invece è quello che è capitato a West Side Story, il film di Steven Spielberg che passa dal 18 dicembre di quest’anno al 10 dicembre del 2021.

Ecco il nuovo calendario con le uscite aggiornate e quelle confermate:

20 novembre 2020:

Soul

11 dicembre 2020:

Free Guy – Eroe per gioco (20th Century Studios)

18 dicembre 2020:

Assassinio sul Nilo (20th Century Studios)

12 febbraio 2021:

The King’s Man – Le Origini

7 maggio 2021:

Black Widow

9 luglio 2021:

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings

5 novembre 2021:

Gli Eterni

10 dicembre 2021:

West Side Story (Amblin/20th Century Studios)

Eternals delayed to Nov 5, 2021. Marvel made the right & responsible decision. There’s a pandemic. Nothing is more important than health & lives. I can’t tell ppl to go to a movie theater until I feel safe going to one. Take care of yourselves. I promise it’ll be worth the wait! — Kumail Nanjiani (@kumailn) September 23, 2020

