Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson 5 dicembre 2019

Sto scrivendo un altro Knives Out. Mi sto facendo un po’ di s*ghe mentali perché al primo film ho pensato per 10 anni. Con quest’altro partirò da zero. Non sarà un vero e proprio sequel, devo trovare un titolo così posso smetterla di chiamarlo “il sequel di Knives Out” visto che c’è solamente Daniel Craig nei panni nello stesso investigatore, ma con un cast tutto nuovo.

Nel corso di una chiacchierata per Interview Magazine conproposito del suo Le strade del male ha parlato brevemente del sequel dit, precisando di essere al lavoro sulla sceneggiatura:

Il regista si era già espresso sul contenuto del nuovo film spiegando: “Sarà come un altro romanzo di Poirot, proprio come faceva Agatha Christie. Non sarà collegato a Cena con delitto, sarà un altro caso“.

Aveva poi ammesso di non essere interessato a esplorare il passato di Benoit Blanc:

Inserire dettagli stuzzicanti è divertente, ma c’è una certa tendenza a fraintendere la storia del personaggio con il personaggio stesso. Alla fine dei conti non è poi così interessante, specialmente con i gialli in cui hai un gran numero di sospettati e solo due ore per far quadrare tutto […] Perciò l’idea di dedicare anche poche battute a lui che parla di dov’è cresciuto…a chi importa?

Cena con delitto – Knives Out è costato circa 40 milioni di dollari e si è trasformato in un successo anche grazie al cast stellare che include Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette. In Italia ha superato i cinque milioni di euro complessivi.

Questa la sinossi:

Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla d isfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

