Secondo quanto riportato da Variety l’attore(Selma – La strada per la libertà) collaborerà nuovamente con il registadopo The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo per il dramma

Nel cast del progetto troviamo anche Olivia Washington, Barry Pepper e Jimmie Fails.

Nel lungometraggio Oyelowo vestirà i panni di un uomo ingiustamente imprigionato che viene rilasciato dopo 7 anni di isolamento. La Washington vestirà i panni della fidanzata dell’uomo.

La produzione avrà inizio la prossima settimana a Vancouver. Parker e Oyelowo figureranno anche tra i produttori del film insieme a Aaron L. Gilbert e a Christina Lee Storm della Yoruba Saxon Productions. Jason Cloth della Creative Wealth Media sarà il produttore esecutivo.

Tra i progetti di Parker ricordiamo The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo, Eden, Ogni cosa è segreta, Beyond the Lights: Trova la tua voce, Non.stop, Senza santi in paradiso, La vita segreta delle api e Felon – Il colpevole.

Di recente abbiamo visto invece David Oyelowo in Come Away, Don’t Let Go e in Truffatori in erba.

