Netflix ha annunciato la data di distribuzione di, adattamento del bestseller La vie devant soi di Romain Gary diretto da Edoardo Ponti con protagonista

Diretto da Edoardo Ponti e scritto da Ugo Chiti e dallo stesso Ponti, il film approderà sulla piattaforma il 13 novembre.

Loren interpreta Madame Rosa, una superstite dell’Olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute nel suo modesto appartamento a Bari. Accoglie anche Momo, un dodicenne senegalese che l’ha derubata. Insieme supereranno la loro solitudine, formando un’insolita famiglia.

Accanto alla leggendaria attrice fanno parte del cast Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri e Massimiliano Rossi. La vita davanti a sé è prodotto da Palomar – Mediawan Group, con il supporto di Impact Partners Film Service, Artemis Rising Foundation, Foothills Productions, Another Chapter Productions e Scone Investments.

Prima di questo progetto, l’attrice aveva recitato nel corto Voce umana di suo figlio Edoardo Ponti nel 2014 e nel film televisivo La mia casa è piena di specchi nel 2010. L’ultima volta che l’abbiamo vista al cinema è stato nel 2009 con Nine.

Ecco anche alcun immagini.

Da Deadline apprendiamo inoltre che La vita davanti a sé e l’interpretazione dell’attrice protagonista saranno al centro della prossima campagna dei premi di Netflix e che se tutto andrà secondo i piani a fine ottobre si terrà una premiere a Roma.

Il film girato in italiano è in post-produzione per gli ultimi ritocchi: Ponti sta supervisionando nello specifico il doppiaggio delle altre versioni tra cui inglese e francese visto che dl 13 novembre sarà disponibile in tutto il mondo.