Secondo quanto rivelato da TheWrap il registadirigerà un biopic incentrato sulla vita di, pianista cinese di fama mondiale.

Michelle Mulroney e Kieran Mulroney hanno scritto la sceneggiatura del lungometraggio basandosi sulle memorie di Lang Lang (scritte insieme a David Ritz) intitolate “Journey of a Thousand Miles”. L’opera si concentrerà sulla vita del pianista, dalla sua nascita nel nord della Cina fino ad arrivare al Conservatorio di Musica di Pechino. A 38 anni Lang Lang ha suonato con la Filarmonica di Berlino, la Filarmonica di Vienna e in alcune delle migliori orchestre americane.

“La storia di Lang Lang è formata da determinazione, passione, sacrificio e dalla capacità di trovare la forza interiore per competere con le probabilità”, hanno affermato Howard e Brian Grazer, “Questo film rappresenta un ponte tra due culture che condividono delle verità universali e le sfide che affrontiamo per arrivare alla grandezza”.

Il lungometraggio, ancora senza titolo, sarà prodotto dagli AGC Studios, dallo stesso Howard e dalla Imagine Entertainment di Brian Grazer.

Le riprese del progetto dovrebbero tenersi sia in Cina che in America, sia in lingua inglese che in mandarino. La produzione dovrebbe iniziare non appena Howard concluderà i suoi lavori per Thirteen Lives.

Lang Lang e Jean-Jacques Cesbron figureranno come produttori esecutivi del film insieme a Michele Anthony e David Blackman della Polygram Entertainment.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Howard incentrato sulla vita di Lang Lang? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!