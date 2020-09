Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

In un pezzo intitolato “Registi: meglio se adesso non andate al cinema a vedere il mio film“, l’ Hollywood Reporter ha parlato della posizione di alcuni registi in materia di cinema e pandemia focalizzandosi su, il produttore del nuovo

Il film, inizialmente previsto per ottobre, di recente è stato rimandato al 2021 a causa della situazione negli Stati Uniti ancora particolarmente incerta. Tra le maggiori spinte a un rinvio all’anno prossimo, stando al giornale, ci sarebbe stata proprio quella di Peele.

Il motivo? Il produttore era preoccupato di incoraggiare il pubblico ad affollare i cinema in tempi di pandemia nonostante le misure di sicurezza previste. Le sale stanno investendo un mucchio di soldi per mettere in atto tutte le norme anti-Covid, eppure questo non basta: l’industria è ancora particolarmente divisa tra chi crede che si possa tornare al cinema in sicurezza e chi invece teme di mettere a rischio la vita delle persone.

Fonti interne sostengono che la decisione di rinviare Candyman è stata presa dalla MGM e la Universal ma che nessuna delle due major fosse intenzionata a scontrarsi con un regista e produttore tanto prolifico quanto Peele.

“Sempre più registi stanno intavolando queste discussioni” ha detto una fonte ai piani alti di uno studio non precisato. “C’è così tanta confusione e tante sfumature nel livello di certezza“. Una fonte di un’altra major ha poi aggiunto: “Spero che la situazione migliori a novembre e dicembre“.

La sinossi di Candyman:

Per quanto possano ricordare, i residenti del quartiere di popolare Chicago Cabrini Green sono sempre stati terrorizzati dal passaparola di una storia spettrale su un killer sovrannaturale con un uncino al posto di una mano che può essere facilmente evocato da chi ha l’ardire di ripetere cinque volte il suo nome davanti a uno specchio. Ai nostri giorni, dieci anni dopo la demolizione dell’ultima Cabrini tower, l’artista visuale Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; HBO’s Watchmen, Us) e la sua ragazza, la direttrice di una galleria d’arte Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Could Talk, The Photograph), si trasferiscono in un condominio di lusso del Cabrini, che nel frattempo si è gentrificato tanto da essere divenuto irriconoscibile e abitato da rampanti millennial.

E le note di produzione:

La Universal Pictures presenta, insieme alla Metro Goldwyn Mayer Pictures, la Monkeypaw Productions di Jordan Peele e Win Rosenfeld Monkeypaw Productions, in associazione con BRON Creative, Candyman. Candyman è diretto DaCosta, ed è prodotto da Ian Cooper (Us), Rosenfeld e Peele. La sceneggiatura è stata realizzata da Peele & Rosenfeld e DaCosta. Il film si basa sulla pellicola del 1992 intitolata Candyman, scritta da Bernard Rose, e sulla storia breve “The Forbidden” di Clive Barker. I produttori esecutivi del film sonoDavid Kern, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!