È il film che ho cercato di fare fin dal principio. È quello al quale gli altri due film ci stavano portando. Fa davvero parte di una storia, di un disegno più grandi. E penso che le persone stiano sottovalutando l’importanza dei personaggi di Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill. È un film di gruppo dove c’è la possibilità di prendere questi personaggi amatissimi vecchi di 30 anni e di capire come interagiscono l’un l’altro nel contesto di un mondo che non abbiamo mai visto prima, di cui non siamo mai stati testimoni prima d’ora. È molto emozionante per me. me la sto spassando davvero.