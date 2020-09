Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrato a far parte del cast di, film indipendente che sarà diretto da(Astro, Smoke Filled Lungs).

Il lungometraggio segue le vicende di un agente della DEA affetto da disturbo da stress post-traumatico che torna a casa dopo una missione fallita e dovrà proteggere la propria famiglia da un criminale appena liberato dalla prigione (che sarà interpretato da Rourke). Koji Steven Sakai ha scritto la sceneggiatura basandosi su una storia originale firmata da Al Bravo, Akbar e dallo stesso Sakai .

Del cast fanno parte anche Michael Paré, John Enos III, Gianni Capaldi, Cord Newman e James Chalke.

Le riprese del progetto avranno inizio la prossima settimana in New Mexico.

Di recente abbiamo visto Rourke in film come Night Walk, Berlin, I Love You, Tiger, Nightmare Cinema, I Combattenti, Bastardi di guerra, Robo Sway, Blackl November, Ashby, Skin Traffik e in Sin City – Una donna per cui uccidere. Prossimamente apparirà invece in Cursed, MR-9, 3 Days Rising, Man of God, WarHunt, Take Back e in Girl.

Tra i lavori da regista di Asif Akbar troviamo invece Ace & the Christmas Miracle, Morbid Stories, Paradise Apartments, Astro, Smoke Filled Lungs, Axis, Road to Las Vegas Part 2, Road to Las Vegas il documentario Top Priority: The Terror Within e My Foreign Desh.

