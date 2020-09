Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ripartono gli incassi al box-office italiano, complice l’uscita di nuovi film e le riaperture dei cinema (siamo intorno all’80% delle sale aperte rispetto a un anno fa):apre al primo posto, e dovrebbe arrivare a vincere il weekend. Complessivamente sono stati raccolti 278mila euro, per un totale di 48mila spettatori, parliamo comunque di un calo di quasi il 70% rispetto all’anno scorso, ma la crescita rispetto alla settimana scorsa è di oltre il 30%.

Il film con Russell Crowe spodesta Tenet e incassa 49mila euro, mentre la pellicola di Nolan scende al secondo posto e incassa 45mila euro (la tenuta è ancora ottima), per un totale di 5.7 milioni di euro.

Apre al terzo posto un’altra nuova uscita, il veneziano Waiting for the Barbarians, con quasi 35mila euro e la miglior media per sala. Al quarto posto apre Padrenostro, con 31mila euro.

Quinta posizione per Endless, che incassa 29mila euro e sale a 63mila euro in due giorni, mentre Miss Marx al sesto posto incassa 13mila euro e sale a 176mila euro complessivi. Scivola invece al settimo posto After 2, con poco meno di diecimila euro e un totale di quasi 4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 24/9/2020

UNHINGED – IL GIORNO SBAGLIATO – € 49.332 / € 49.332 TENET – € 45.268 / € 5.723.835 WAITING FOR THE BARBARIANS – € 34.963 / € 34.963 PADRENOSTRO – € 31.488 / € 32.254 ENDLESS – € 29.151 / € 63.084 MISS MARX – € 13.108 / € 176.954 AFTER 2 – € 9.804 / € 3.997.659 JACK IN THE BOX – € 7.557 / € 171.584 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – € 6.949 / € 244.143 LE SORELLE MACALUSO – € 5.332 / € 259.085

Fonte: Cinetel