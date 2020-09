Nei contenuti speciali di una nuova edizione Blu-ray di, come riporta Gamespot ha ammesso di essersi pentito di aver accettato il ruolo di Maurice nel film di Richard Greenberg del 1989.

Il motivo? Le infinite sessioni di applicazione trucco in camerino:

Maurice è un personaggio meraviglioso. Tutti erano fantastici, c’erano scene divertenti, ma ero ricoperto di lattice. Sapete cosa fanno il lattice e l’umidità? Dopo quel film non volevo neanche mettere il preservativo. So che non è bello da dire, ma ero felicemente sposato e non volevo… non voglio neanche più ripetere la parola lattice. Ora so che non lo rifarei di nuovo.