e i fratelli Russo saranno i grandi protagonisti del New York Comic-Con 2020, che quest’anno si terrà virtualmente dall’8 all’11 ottobre.

Paul W.S. Anderson presenterà la sua ultima fatica con Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip ‘T.I.’ Harris, Meagan Good, Diego Boneta e Ron Perlman regalando ai fan uno sguardo esclusivo al film atteso per l’anno prossimo.

Al panel di Freaky, di cui abbiamo visto un trailer e di cui abbiamo già parlato con il regista, parteciperanno Christopher Landon, i protagonisti del film Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor, Misha Osherovich e il produttore Jason Blum.

Joe e Anthony Russo parleranno invece della nuova docuserie per Quibi Slugfest oltre a parlare del rapporto tra Marvel e DC con Kevin Smith.

Monster Hunter, il film con Milla Jovovich diretto da Paul W.S. Anderson, avrebbe già dovuto essere nei cinema se non fosse stato rimandato a causa dell’emergenza coronavirus. Il film sarà nei cinema statunitensi il 23 aprile 2021, lo stesso giorno in cui approderà in sala Last Night in Soho di Edgar Wright. Il franchise videoludico, che ha debuttato oltre un decennio fa, è incentrato, naturalmente, sulla caccia ai mostri.

Qual è il panel che attendete di più? Monster Hunter, Freaky o quello dei fratelli Russo?

