Dopo aver trovato i suoi Peter Pan e Wendy e il suo Capitan Uncino (Jude Law) , la produzione dell’adattamento live action del classico Disney ha trovato anche la sua Campanellino (o Trilly).

Si tratta di Yara Shahidi, attrice nota per i suoi ruoli in Black-ish e Grown-ish, di recente apparsa al cinema in Il sole è anche una stella.

Il film, diretto da David Lowery, regista di Il drago invisibile e Storia di un fantasma, avrà come protagonisti Alexander Molon e Ever Anderson nei panni rispettivamente di peter e Wendy: Alexander Molony ha recitato in alcune serie televisive come Raa Raa the Noisy Lion, Claude e The Reluctant Landlord mentre Ever Anderson è invece la figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, ha fatto una piccola apparizione in Resident Evil: The Final Chapter nei panni di una giovanissima Alice e anche nei panni della Regina Rossa.

Stando al calendario di produzione fornito dalla Director’s Guild of Canada, le riprese di Peter Pan e Wendy (titolo di lavorazione Bonfire) sono programmate per partire a Vancouver l’8 marzo 2021, concludendosi 4 mesi dopo, il 30 giugno.

David Lowery dirigerà il progetto su una sceneggiatura di Toby Halbrooks. Il regista ha ammesso di aver particolarmente apprezzato la versione uscita nel 2003 e di non andare matto per le storie sulle origini nello stile del Pan – Viaggio sull’isola che non c’è della Warner Bros. uscito nel 2015.

