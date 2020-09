si trova attualmente nelle sale con Tenet, il film di Christopher Nolan.

E parlando con Nerd Reactor l’attore ha confessato che, in fatto di cinecomic, lui personalmente lascia la porta spalancata a ogni possibilità. Ecco la risposta di Washington quando gli è stato chiesto quale supereroe vorrebbe interpretare sul grande schermo:

Ce ne sono così tanti. Ma penso che dipenda da chi me lo propone e cosa il regista intende fare con me. Vedremo, voglio restare aperto non voglio fossilizzarmi. Forse ci sono dei personaggi che non sono ancora stati menzionati o che non sono stati sviluppati o ancora non introdotti in alcun film. Mi piacerebbe vedere cosa potrebbero inventarsi, se me lo proponessero.