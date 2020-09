Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline il colosso dello streaming Netflix avrebbe acquisito la sceneggiatura di, commedia scritta da Jenna Milly e Ann Marie Allison.

Basato su un’idea di David Guggenheim (Safe House – Nessuno è al sicuro, Qualcuno salvi il Natale, Stolen) il film viene descritto come un mix tra Game Night – Indovina chi muore stasera? e Le amiche della sposa ma con al centro un gruppo di genitori single. Con gli ex dei protagonisti che badano ai loro figli, questo gruppo di persone si riunisce per festeggiare la loro libertà. Ma quando una madre appena divorziata scompare sarà la sua migliore amica a doverla cercare prima che perda l’udienza in tribunale che potrebbe mettere a repentaglio il suo accordo di custodia dei figli.

Alexa Faigen e Guggenheim si occuperanno della produzione del progetto.

