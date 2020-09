A seguito della distruzione della Morte Nera, le forze Imperiali inseguono l’Alleanza Ribelle sul pianeta ghiacciato di Hoth. Dopo una sconfitta devastante, Luke Skywalker (Mark Hamill) cerca rifugio sul pianeta Dagobah per addestrarsi con il Maestro Yoda. Nel frattempo, nella Città delle Nuvole di Bespin, Dart Fener tenta di attirare Luke in una trappola rapendo Ian Solo (Harrison Ford) e la Principessa Leila (Carrie Fisher). Quando Luke giunge a salvarli deve combattere un violento duello alla spada laser con Dart Fener e affrontare in prima persona una sconvolgente rivelazione che potrebbe cambiare il suo destino per sempre.