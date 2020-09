Il Build-a-Bear Workshop si catapulta nelle festività di Halloween con due nuovi orsetti di peluche a tema horror. La società ha collaborato infatti con la Universal per creare gli orsetti die di, personaggi degli omonimi film universal del 1931 e del 1935.

Sia il mostro che sua moglie misurano il altezza 17″ e costeranno $45 (senza i vestiti $29). Entrambi i prodotti saranno disponibili solo nello store online.

Potete vedere le immagini dei prodotti qua sotto:

Ecco la sinossi di Frankenstein (1931):

Un giovane scienziato ha trovato un fluido magnetico grazie al quale, innestando un nuovo cervello in un uomo morto, lo si richiama in vita. Nell’esperimento che egli fa, però, il cervello innestato è quello di un pazzo criminale. Ne viene fuori un essere belluino pericolosissimo. Il mostro uccide i guardiani e va alla ricerca del giovane scienziato che gli diede, per così dire, l’esistenza. Questi si è ritirato nel villaggio nativo per sposare la propria fidanzata. E nel villaggio, segnalata la presenza del mostro, si organizza una caccia spietata. Si salva il giovane medico, proprio mentre sta per essere finito dalla belva in sembianze di uomo. E il mostro fa una orrenda morte tra le fiamme.