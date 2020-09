In occasione dell’Hobbit Day (che si festeggia il 22 settembre) la Fisher-Price ha svelato un nuovo set di figure della linea Little People dedicate ad alcuni dei più noti e amati personaggi della saga cinematografica difirmata da Peter Jackson.

In questo nuovo set troviamo le figure alte circa 3″ di Frodo Baggins, Gandalf il Grigio, Aragorn, Lady Arwen, Gimli e Legolas. Tale set è già disponibile su Amazon al prezzo di $29,99.

Trovate l’immagine delle figure qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi della trilogia di Il Signore degli Anelli:

Frodo e Sam, accompagnati dall’infido Gollum, si avvicinano tra mille pericoli al Monte Fato, dove devono riuscire nell’impresa di distruggere l’Anello. Il resto della disciolta Compagnia dell’Anello si ritrova, insieme a uomini, elfi e all’esercito di fantasmi richiamati da Aragorn in virtù di un antico patto, per la battaglia finale e per correre in aiuto della città di Minas Tirith, dove il regno di Gondor è minacciato dal potentissimo esercito di Sauron. L’impeto delle truppe del malvagio sembra incontenibile, e lo stesso Re Denethor perde la ragione nel momento più duro, ma resistere è fondamentale per distogliere l’attenzione del Grande Occhio dai due piccoli hobbit.