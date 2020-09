Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ci sono stati così tanti annunci e così tanti progetti sono crollati. Quando ho letto il copione ho pensato: “Non solo faranno il film, ma sembra davvero bello”. È davvero in linea con le speranze dei fan e si collega direttamente ai primi due film.

In una recente intervista con Yes Have Some ha parlato con grande entusiasmo del nuovo filmin arrivo nel 2021:

Ha poi parlato del reboot al femminile con Paul Feig:

Mi piace il film con le donzelle, ma si è trattata di una rivisitazione un po’ di versa. Quando ho avuto la sceneggiatura [di Legacy] ho iniziato a provare tanta emozione e a sentirmi sicuro. Fino a quel momento era tutto un “Se, forse, magari”.

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy dopo lo slittamento arriverà nelle sale il 5 marzo 2021 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!