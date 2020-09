È disponibile su Netflix dallo scorso mercoledì Enola Holmes il film con protagonistanelle vesti della sorella di Sherlock, che invece è interpretato da

Ed è stato proprio Henry Cavill ad aver raccontato qualche giorno fa ad Access Hollywood come si è preparato a vestire i panni di un personaggio così iconico.

La star inglese ha spiegato che:

Con questo personaggio c’era già molto sulla pagina. Harry ed io, Harry Bradbeer [il regista, ndr.] ed io, abbiamo trascorso parecchio tempo parlando di me. Delle mie passate esperienze. Della relazione con la mia famiglia. Dei miei fratelli, dei miei genitori, delle mie speranze, dei miei sogni. Alla fine ha trovato alcune mie caratteristiche chiavi che ha voluto applicare al personaggio di Sherlock. In merito alle varie relazioni avute con le persone nella mia vita. E poi ci siamo riseduti a parlarne, io, Harry e Millie. Abbiamo provato molto e all’inizio c’era molto di più in merito alla maniera in cui emergevano le questioni emotive perché tutto andava a scavare nelle mie esperienze personali. Abbiamo ridotto un po’ la cosa e siamo rimasti con uno Sherlock che aveva delle connessioni emotive. Ma solo con una persona. Enola. Mi è piaciuto molto lavorare su questo lato del personaggio. È anora questo detective geniale, eccentrico, strano, bizzarro e distaccato dal mondo esterno. Per quel che riguarda chiunque altro. Ma la sua relazione con Enola è molto specifica e unica. Mi sono divertito a cesellare il tutto col regista e i colleghi.