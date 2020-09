è tornato a parlare diin una recente intervista con The Independent

L’attore ha fatto eco alle dichiarazioni recenti in cui accusava la stampa di aver messo negativamente in risalto i risultati della pellicola:

È una cosa enorme che non fa più parte della mia vita. Ma la mia sensazione è che ci fosse un bello squilibrio tra il modo in cui è stato accolto e come se n’è parlato nella stampa. Il riferimento alla produzione turbolenta, ad esempio. E non ha fatto notizia la cosa che il film fosse andato bene. Non ha fatto un miliardo di dollari, è andato bene, alla gente è piaciuto, ma non ha fatto notizia.

La cosa interessante invece era: “Questo è il film più colossale di tutti i tempi ed è stato un totale disastro”.

Sapevo che, qualunque fosse in risultato, mi stavo mettendo in una posizione tale da spingere le person a parlare di me, ma in tutta onestà tutta l’esperienza è stata un’enorme avventura in alto mare.