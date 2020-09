Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con The Movie Dweeb , Sean Gunn ha parlato delle differenze tra Weasel – il personaggio che interpreta in, e, quello che invece interpreta in

Si tratta di due creazioni digitali, ma caratterizzate da una grossa differenza:

È stato interessante [interpretare Weasel] perché il lavoro che ho fatto con Rocket è stato molto diverso, perché si trattava di motion reference, che è un tipo diverso di lavorazione. Per Weasel si è trattato invece di vero motion capture, perciò ho indossato palline e luci perché catturavano tutto ciò che facevo, cosa che ho trovato splendida.

Insomma, se per Rocket l’attore forniva semplicemente un riferimento visivo per gli animatori, nel caso di Weasel tutti i movimenti dell’attore venivano catturati e trasformati in digitale.

Ha poi aggiunto:

Adoro Weasel, lo amo tanto e spero anche il pubblico[…] Non si tratta di un uomo in un costume da donnola, è una donnola antropomorfa, non proprio un ibrido. È praticamente una grossa donnola con un po’ del corpo di un uomo.

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!