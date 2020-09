Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ready Player One 28 marzo 2018

Il sequel letterario di, Ready Player Two, arriverà nelle librerie americane il 24 novembre di quest’anno, a nove anni dalla pubblicazione del primo romanzo.

I dettagli della trama non sono ancora noti, ma è altamente probabile che anche questa nuova opera di Ernest Cline verrà portata sul grande schermo, dato il successo ottenuto dal film di Steven Spielberg nel 2018.

E del sequel di Ready Player One ha parlato proprio il protagonista della pellicola, Tye Sheridan, nel corso di una chiacchierata fatta con Comic Book durante la quale ha espresso un certo ottimismo, o meglio, speranza in materia.

Di recente, le persone hanno cominciato a farmi domande su, lo sai, Ready Player Two. Hai presente no? “Farete il seguito?”. Penso che tutti sappiano che Ernie Cline sta per pubblicare il romanzo di Ready Player Two. Le persone continuano a chiedermi notizie in merito al film e amerei davvero tanto avere delle risposte da darvi, possiamo speculare quanto vogliamo ma la verità dei fatti è che non so ancora quali siano i piani. Tengo le dita incrociate e, chiaramente, penso che sarebbe grandioso perché ho adorato lavorare al primo film. Quindi sì, spero di poterne fare un altro.

In una chiacchierata con l’Hollywood Reporter fatta qualche giorno prima dell’uscita della pellicola, Ernest Cline spiegava che erano stati proprio i lavori alla pellicola di Spielberg a mettergli “fretta” per la lavorazione del secondo libro di quella che era stata comunque concepita come una serie e che non avrebbe mai e poi mai immaginato che “avrebbero fatto e finito un film” prima dell’arrivo degli altri episodi della suddetta saga.

Anche noi di BadTaste abbiamo avuto modo di fare una lunga chiacchierata con lo scrittore durante gli eventi stampa del film, un botta&risposta dove si è parlato della collaborazione con Steven Spielberg, del boom degli anni ottanta e dei nuovo Star Wars.

La trovate a questo link.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Tye Sheridan e sul possibile sequel di ready Player One? Ditecelo nei commenti!