Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy parteciperanno a una rimpatriata dia scopo benefico giusto in tempo per Halloween.

Il biglietto è acquistabile a 10 dollari sul sito dell’evento che servirà per raccogliere fondi da devolvere al New York Restoration Project.

L’appuntamento è fissato alla sera del 30 ottobre all ore 20.00 (2 di notte in Italia). Ci saranno le tre attrici protagoniste per una rimpatriata di 1 ora e anche altri ospiti a sorpresa.

Per restare in tema, ricordiamo che è noto da quasi un anno che la Disney ha intenzione di riportare Hocus Pocus su Disney+ con un sequel dell’amatissimo film del 1993 diretto da Kenny Ortega. La pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta.

A inizio settembre abbiamo appreso che le trattative per riportare Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi nei panni di Winifred, Sarah e Mary Sanderson sarebbero cominciate, ma l’avvenuta firma sui contratti non è ancora stata confermata.

A inizio marzo 2020, poco prima che Hollywood si fermasse a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus, era giunta la notizia dell’ingaggio di Adam Shankman (Missione tata, Hairspray, Rock of Ages) come regista della pellicola, ma anche in questo caso non esiste ufficialità.