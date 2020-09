La Walt Disney ha annunciato il licenziamento didai suoi parchi a tema a causa della poca affluenza nei parchi riaperti e di quella nulla in quelli ancora chiusi.

“Come potete immaginare, una decisione di queste proporzioni non è facile” ha commentato Josh D’Amaro, capo dei parchi Disney, in una lettera diffusa da CNBC:

Per molti mesi, l’amministrazione ha lavorato senza sosta per evitare di allontanare qualcuno dalla compagnia. Abbiamo ridotto le spese, messo in pausa progetti di investimento, messo in aspettativa il nostro staff pur pagando l’assistenzialismo, e modificato il nostro modus operandi per lavorare nel modo più efficiente possibile, ma non possiamo più mantenere lo staff al completo in modo responsabile con una affluenza così ridotta.