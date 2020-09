, l’interprete di Elise Rainier nel franchise di, è attualmente impegnata nella promozione stampa di The Call, pellicola dove recita di fianco a un’altra grande icona dell’horror,(la saga di Saw – L’enigmista).

In una chiacchierata fatta con Comingsoon.net l’attrice ha risposto a una domanda sul futuro di Insidious, se ha aggiornamenti da dare o, quantomeno, se gradirebbe tornare nei panni di Elise Rainier.

Ecco cosa ha detto Lin Shaye in merito:

Penso che ora come ora siamo tutti preoccupati col film horror della nostra stessa società, ci troviamo già a vivere una sorta di horror [ridendo, ndr.]. A un certo punto pareva che James avesse in serbo un altro Insidious, ma non ho sentito più nulla. Penso che ora come ora siamo tutto un po’ preoccupati. A me va comunque bene, se dovessimo tornare il mio personaggio è già nell’Altrove quindi sarebbe tutto molto differente.