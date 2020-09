Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline (Euphoria, Spider-Man: Far From Home) sarebbe stata scelta per vestire i panni della nota cantante statunitensein un biopic a lei dedicato che sarà prodotto dalla A24 e dalla New Regency.

L’opera sarà basata su Be My Baby, libro di memorie scritto dalla stessa cantante insieme a Vince Waldron. Jackie Sibblies Drury sembra in trattative per occuparsi della sceneggiatura del lungometraggio.

La stessa Spector ha scelto Zendaya come sua interprete per il film. Cresciuta a Spanish Harlem, la Spector fondò insieme a sua sorella Estelle Bennett e a sua cugina Nedra Talley il gruppo al femminile “Ronettes”. Firmò poi un contratto con il produttore discografico Phil Spector (con l’etichetta Philles Records), arrivando al successo nel 1963 con “Be My Baby”. La donna sposò poi Spector, capendo in seguito di aver fatto un grosso errore. In seguito al divorzio Ronnie ha combattuto per i diritti sulla sua musica, e infine è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly e la stessa Zendaya produrranno il progetto. Jonathan Greenfield e la Spector figureranno invece come produttori esecutivi.

LEGGI ANCHE – Netflix acquista il film con Zendaya e John David Washington girato in segreto durante la pandemia

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Zendaya? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!