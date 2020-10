Come sappiamo, sta lavorando da diverso tempo a una director’s cut di, la pellicola del 1985 da lui diretta. L’attore ci aveva già regalato uno sguardo alla lavorazione e aveva anche preannunciato che nella nuova edizione non ci sarebbe stato il robot di Paulie.

In un’intervista con Empire, il creatore di Sico il robot, Robert Doornick, ha parlato della questione accusando Stallone per dei motivi ben precisi:

Ero in ufficio quando l’ho scoperto. Sono stato inondato di messaggi: “Come ha potuto Stallone?”. Ma so perché lo sta facendo, so che ama il robot. Creando scompiglio tra i fan di Sico genera più pubblicità. E rimuovendo il robot dal film risparmia sulle percentuali di sfruttamento, visto che è un membro della Screen Actors Guild. Sico stacca assegni continuamente, e ovviamente li gira a me.