Attenti a quello che desiderate sui social, perché potrebbe avverarsi: lo dimostra l’ultima interazione disu Twitter

L’attore, come potete vedere, ha accolto la richiesta di una fan – Karen Freberg – a entrare nella X-Force. “Approvata” ha scritto l’attore. “Tanti auguri e prepara il paracadute“.

Il riferimento al paracadute è ovviamente una citazione a una scena chiave di Deadpool 2 in cui la maggior parte dei membri della neonata X-Force finisce per fare una fine molto dolorosa.

Approved. Happy Birthday and grab your parachute. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 30, 2020

Di recente abbiamo appreso che Ryan Reynolds sarà il protagonista di Upstate, una nuova commedia che sarà scritta da John August (Big Fish) insieme allo stesso attore.

Al momento è impegnato al fianco di Dwayne Johnson e Gal Gadot in Red Notice, film di Rawson Marshall Thurber che approderà su Netflix. Prossimamente sarà sul grande schermo in Free Guy – Eroe per gioco e anche nel sequel di Come ti ammazzo il bodyguard sempre al fianco di Samuel L. Jackson.

Quanto a un film sulla X-Force, che sarebbe dovuto entrare in produzione dopo Deadpool 2, al momento nulla è certo. Dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney la palla è passata ai Marvel Studios, che deve ancora esporsi ufficialmente sulle sorti del personaggio.

