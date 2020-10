Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Che la Disney sia intenzionata a dare vira a un sequel dilo sappiamo già da tempo, quella che manca è la certezza sul ritorno delle sorelle Winifred, Sarah e Mary Sanderson, interpretate da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi.

Conferma che potrebbe essere arrivata proprio da Bette Midler che, interpellata in merito da Entertainment Tonight, ha ammesso di “non vedere l’ora di poter tornare a volare” specificando inoltre che, attualmente, si sta ancora discutendo della “logistica” del progetto.

A metà settembre, The Disinsider, un sito normalmente affidabile per le varie indiscrezioni collegate al mondo Disney, spiegava che le trattative fra lo studio e Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi erano già in corso d’opera. Mancavano concretamente le firme sui contratti, ma erano già stati fatti svariati meeting su Zoom per parlare della cosa.

A inizio marzo 2020, poco prima che Hollywood si fermasse a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus che dalla Cina si è poi propagata al mondo intero, era giunta la notizia dell’ingaggio di Adam Shankman (Missione Tata, Hairspray, Rock of Ages) come regista della pellicola. Per il regista non si tratta dell’unico progetto disneyano in agenda visto che è impegnato anche nella pre-produzione del sequel di Come d’Incanto.

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega: la pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta. Nel cast anche Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Doug Jones.

Cosa ne pensate del possibile ritorno di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi nel cast di Hocus Pocus 2? Ditecelo nei commenti!