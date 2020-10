, la voce originale di Norman Babcock in ParaNorman , ha lodato la tendenza dello studio LAIKA a non realizzare sequel dei suoi successi.

La conversazione con l’attore è proprio partita dalla possibilità di un sequel di ParaNorman:

No, non se n’è parlato, ma ho avuto modo di lavorare con la LAIKA e ho visto come lavorano, credo sia molto salutare per tutta l’industria. Non gradiscono ripercorrere il loro successo. E non mi riferisco solo a ParaNorman, Coraline è stato uno dei loro film più grandi, eppure hanno deciso di voltare pagina. Di recente li abbiamo visti all’opera con due film come Kubo e la spada magica e Mister Link. Si lasciano tutto alle spalle e vanno avanti eccellendo sempre di più.