Il produttoreè tornato a parlare della possibilità di realizzare un terzo film didopo Ancora auguri per la tua morte

“È una trilogia. Bisogna fare il terzo” ha dichiarato Blum in occasione della promozione di Welcome to the Blumhouse. Il prossimo film per il produttore e per il regista Christopher Landon sarà Freaky, e forse dopo poi toccherà al terzo film di Auguri.

“Magari dopo Freaky capiremo come fare. Entrambi siamo decisi a farlo, perciò la speranza è di trovare una soluzione” ha aggiunto.

La vera novità con il terzo capitolo potrebbe essere la strategia d’uscita:

È un film perfetto per l’uscita on demand. La Universal ha un accordo particolare: bastano 17 giorni al cinema. Come con Freaky, 17 giorni al cinema e poi esce on demand. Dovremmo realizzare Auguri per la tua morte 3 con questa strategia. Insomma, se quel film non è andato, quale allora?

