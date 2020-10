Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nuovi prodotti ispirati astanno per arrivare! In occasione della festività di Halloween la Disney ha collaborato con Kay Jewelers per realizzare una nuova linea di gioielli e accessori ispirati all’amato film d’animazione diretto da Henry Selick e basato su un’idea di Tim Burton.

I prezzi di questi oggetti vanno dai $179,99 ai $399,99. Tali gioielli, disponibili su Kay.com, fanno parte della linea Disney Treasures Collection.

Qua sotto potete vedere un’immagine:

Ecco la sinossi ufficiale del film di Henry Selick:

John Skeletron, principe del mondo di Halloween, abitato da mostri è triste, stanco di spaventare i bambini. Penetrato per caso nel regno di Babbo Natale, decide di sequestrarlo e di prendere per una volta il suo posto. Si mette in viaggio per consegnare i propri spaventevoli doni. Lo salva dal disastro Sally, una bambola di stracci di lui segretamente innamorata.

Nel cast vocale in lingua originale del film troviamo Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O’Hara, William Hickey, Glenn Shadix, Ken Page, Ed Ivory e Paul Reubens.

FONTE: ComicBook.com