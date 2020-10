La Funko ha pubblicato in rete le immagini delle nuove figure della linea POP! dedicate a, amato classico d’animazione Disney approdato nelle sale nel 1940.

Tra queste figure realizzate per l’80° anniversario del lungometraggio ne troviamo tre dedicate a Topolino apprendista stregone, un baby pegaso (dalla sequenza “Sinfonia n. 6 “Pastorale”), un ippopotamo ballerino (dalla sequenza di “Danza delle ore”) e il demone Chernabog (dalla sequenza Una notte sul Monte Calvo).

Ecco le immagine delle figure:

Ecco la descrizione ufficiale dell’opera animata del 1940:

Il capolavoro classico di Walt Disney è una stravaganza di immagini e suoni – ora brillantemente presentati in una nuovissima versione digitale restaurata. Non solo, commenti interessanti e nuovi extra entusiasmanti vi faranno rivivere l’esperienza di Fantasia facendo ammirare ai più appassionati cinefili questo capolavoro musicale come mai prima d’ora. Nessuna collezione Disney per famiglie è completa senza Fantasia. Vedrete la musica prendere vita, ascolterete le immagini che si trasformano in canzoni e proverete le sensazioni straordinarie che solo un capolavoro può regalarvi.