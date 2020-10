Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson 14 dicembre 2017

Sono passati due anni e pochi mesi da quandoha abbandonato i social dopo il bullismo e gli attacchi ricevuti in seguito all’uscita di

L’attrice, che “sentiremo” nella versione originale di I Croods 2 – Una nuova era e in Raya and the Last Dragon, è tornata a parlarne con ET Online.

“Insomma, credo si tratti di una decisione diversa a seconda della persona” ha commentato. “Le persone dovrebbero fare ciò che è meglio per loro. E credo che… nel mio caso sia stata la cosa migliore mai fatta“.

Ha poi proseguito spiegando: “È buffo perché la gente appare ancora sconvolta dalla cosa. E io rispondo: ‘No, ho fatto quello che è stato meglio per me‘”.

Kelly Marie Tran era già tornata sull’argomento durante la promozione di Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

“Adesso mi sento alla grande. Sono andata in terapia, una cosa che consiglio caldamente” aveva detto l’attrice. L’interprete di Rose Tico aveva motivato la decisione andare in terapia non solo per gli attacchi ricevuti, ma anche per la “transizione” che ha dovuto affrontare: