, il romanzo di Matthew Mather tradotto in più di venti lingue, approderà su Netflix grazie a un nuovo accordo che il colosso ha stretto con Matt Lopez, autore della sceneggiatura del progetto che si intitolerà per l’occasione

Alla regia troveremo Sebastian Hofmann, regista messicano che ha fatto parlare di sé dopo il suo Time Share presentato al Sundance l’anno scorso. È il co-fondatore di PIANO, che distribuirà Annette con Adam Driver, Memoria con Tilda Swinton e Siberia con Willem Dafoe.

Questa la sinossi del romanzo edito da Fanucci:

A Mike Mitchell sembrava già difficile tenere insieme la sua famiglia, ma non pensava che si sarebbe ritrovato a lottare per tenerla in vita, quando una serie di inspiegabili catastrofi diventa la notizia principale dei telegiornali di tutto il mondo.

Mentre il confine tra ciò che è reale e ciò che è prodotto dal computer si fa sempre più sottile, una tempesta di neve senza precedenti isola New York dal resto del mondo, facendone una tomba di ghiaccio in cui non ci si può fidare di nessuno e niente è quello che sembra.

Cosa sta succedendo? Chi ha causato tutto questo? E come può essere fermato? Le domande non hanno più importanza, se si sta lottando per la sopravvivenza.

Un’esplorazione della condizione umana in un futuro drammaticamente vicino, dove le peggiori tempeste non sono causate da Madre Natura e i peggiori incubi non sono quelli partoriti dalla nostra mente.