Una origin story dedicata apotrebbe funzionare al cinema?

Michael E Uslan è un produttore cinematografico collegato a Batman, Joker e gli altri progetti cinematografici (e non solo) della DC Comics – Warner da quando Tim Burton ha portato per la prima volta sul grande schermo le avventure del leggendario Uomo Pipistrello ideato da Bob Kane e Bill Finger.

Uslan ha recentemente partecipato a un incontro su Zoom durante il quale ha rivelato che, secondo lui, una “origin story” sulla falsariga di quella vista in Joker dedicata però a Mr Freeze potrebbe funzionare al cinema, ma a una condizione: dovrebbe ispirarsi al leggendario episodio della serie animata di Batman, Cuore di ghiaccio (il quattordicesimo della prima stagione), in cui viene appunto narrata la genesi del villain.

Uno degli aspetti più straordinari dei film di Batman, e di quelli a lui collegati, è che hanno ridefinito quello che puoi fare con un supereroe e un cinecomic per ben tre volte. L’ha fatto Tim Burton nel 1989, poi l’ha fatto Chris Nolan con la Trilogia del Cavaliere Oscuro e Todd Phillips con Joker. Ha completamente rimescolato le carte in tavola circa quello che puoi fare con una pellicola del genere. È una cosa incredibile, forse l’eredità più rilevante lasciata da un film come Joker. Quello che Todd e il suo genio hanno fatto può essere applicato qualsiasi altro villain. Se dovessimo approcciarci in maniera simile, ci sarebbero delle possibilità narrative grandiose. Uno dei miei episodi preferiti della serie animata di Batman – che adoro e amo a livelli indicibili – parla di Mr Freeze e di come abbia dovuto fare fronte alla perdita di sua moglie. L’empatia, le emozioni che mette in tavola, le riesco a immaginare benissimo in un film anche se, puntualizzo, non ci sono piani per un lungometraggio a lui dedicato. Sto parlando semplicemente da fan, non da produttore. Parlo da appassionato che s’immagina già quell’iterazione di Mr Freeze e della sua toccante backstory. Ma a conti fatti poi non importa se si tratta di Spaventapasseri, l’Enigmista, Catwoman o il Pinguino. Sono tutti interessanti. Parte del loro successo si deve proprio alla loro mistica, ai punti che non sono stati tracciati e ai dettagli che non sono stati ancora approfonditi. E che consentono ai filmmaker di portare questi personaggi in luoghi che non abbiamo ancora avuto modo di esplorare.