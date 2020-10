Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

STXfilms ha avviato la lavorazione di, un nuovo film sperimentale con protagonisti, che sarà un rifacimento americano del film francesee arrivato in Italia con il titolo

Il film sarà diretto da Christian Carion, regista della pellicola francese, che sarà sul set a partire da novembre in Scozia.

La particolarità del film originale e che sarà mantenuta anche per il nuovo film è la totale assenza di un copione per l’attore protagonista. James McAvoy, come Guillaume Canet prima di lui, improvviserà la sua interpretazione sulla base di un canovaccio di riferimento.

Nella storia, un uomo perde suo figlio e si dirige nella città dove si trova la sua ex-moglie in cerca di risposte. Per interpretare un uomo senza idea di dove sia finito suo figlio, McAvoy non riceverà quindi la sceneggiatura del film a differenza dei suoi colleghi e della troupe.

“Siamo felicissimi di lavorare con Christian per creare My Son per il pubblico di tutto il mondo” ha commentato Adam Fogelson, capo del STXfilms Motion Picture Group. “James investigherà per il film in tempo reale, davanti alla macchina da presa, per creare tensione vera per questo thriller. Ci piace sostenere forme di narrazione innovative e coraggiose, e Claire non è altro che la scelta più spettacolare e emozionante. Il pubblico troverà questo film avvincente“.

Ecco il trailer del film francese:

Curiosi di vedere James McAvoy all’opera in My Son?

Fonte: Deadline