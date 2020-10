Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con TrekMovie ha parlato del futuro cinematografico divisto che quello televisivo è particolarmente florido.

La sua risposta è stata semplice: “Io dico di dare il via libera a Tarantino e a Noah Hawley, se saranno fortunati da beccarsi uno dei due. Se saranno troppo impegnati, mi offrirò io“.

L’attore di Star Trek: The Next Generation, che ha prestato il volto a William Riker in numerosi progetti e che ha anche diretto di recente alcuni episodi Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard, ha in effetti puntato tutto su un seguito di Star Trek Beyond: