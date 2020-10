Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson 5 dicembre 2019

Nonostanteabbia già confermato che il “sequel” disarà dedicato ad altri personaggi,ha raccontato a Flaunt che adorerebbe tornare in un altro film.

“Spero che questa sia una delle sorprese in serbo per me per il 2021, una telefonata di Rian!“.

Ha poi parlato del provino per il primo film, spiegando di aver cambiato completamente parere sul suo personaggio descritto come “badante, bella, latinoamericana” una volta letta la sceneggiatura:

Il personaggio era un gioiello. Una volta che mi mandarono la sceneggiatura completa e la lessi, pensai: “Oddio, devo assolutamente farlo”.

Ha poi aggiunto:

Si è trattata di un modo fantastico di affrontare il dibattito sull’immigrazione. Johnson è un genio. A volte l’umorismo viene accolto meglio dalle persone e il messaggio diretto lascia più il segno. In questo caso si è trattata di una cosa davero intelligente da fare.

L’ultimo aggiornamento sul sequel risale a qualche settimana fa, quando Johnson ha spiegato di essere ancora al lavoro sulla sceneggiatura: