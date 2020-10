Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Mattel e la casa di produzione 2Dux hanno stretto un accordo per portare sul grande schermo un film dedicato a, la celebre serie animata per bambini, affidando il progetto a

“Thomas è un franchise globale tanto amato che si concentra sull’importanza dell’amicizia, un tema che colpisce profondamente grandi e piccini in tutto il mondo” ha commentato Robbie Brenner, capo della Mattel Films. “Marc è un narratore incredibile e non vedo l’ora di collaborare con lui per raccontare la storia di Thomas in modo moderno e inaspettato”

Le compagnie hanno annunciato che Il trenino Thomas sarà un film per tutta la famiglia e che unirà scene girate dal vero e in digitale.

La Mattel Films produrrà il film assieme a Forster e a Renée Wolfe, co-fondatrice di 2Dux. Alyssa Hill (“A Taste of Power”) e Jesse Wigutow hanno scritto la sceneggiatura.

Il trenino Thomas è già approdato al live action negli anni ’90 con una serie tv (narrata da Ringo Star) e nel 2000 con il film tv Thomas and the Magic Railroad (con Alec Baldwin), un progetto piuttosto sfortunato.

Marc Forster, regista di Quantum of Solace, Il cacciatore di aquiloni e World War 7, ha di recente diretto Ritorno al bosco dei 100 acri.

Fonte