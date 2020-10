Kramer contro Kramer - $106,260,000 Amityville Horror - $86,432,520 Rocky II - $85,182,160 Apocalypse Now - $83,471,511 Star Trek - $82,258,456 Alien - $80,931,801 10 - $74,865,517 Lo straccione - $73,691,419 Moonraker - Operazione spazio - $70,308,099 Ecco il film dei Muppet - $65,200,000

Ci credete?.Oggi stiamo qua a fare i film coi supereroi che salvano interi pianeti, nel '79 dovevano subito rifarsi gli occhi dopo il primo Superman per cui la classifica di fine anno l'ha vinta il classico Film Dossier di Canale 5, quelli che una volta li davano al mercoledì in prima serata, poi spostarono al pomeriggio dopo... Oggi purtroppo non so. Negli USA ci sono ben due canali rivali dedicati quasi esclusivamente a questo tip...