è tornata a parlare con Collider della scena girata pere poi tagliata nel corso della post-produzione.

L’attrice ha ammesso di non aver preso troppo male la notizia, come potete leggere qui di seguito:

La gente mi chiede: “Sei arrabbiata? Cosa provi?”, ma io ho sempre voluto il meglio per il film. Perché in fin dei conti preferisco aver vissuto un’esperienza sul set di un film bellissimo piuttosto che comparire in un film insoddisfacente. Non mi piace l’idea di apparire in qualcosa e apparire come la pecora nera.

[…]

Abbiamo girato questa scena davvero commovente, doveva essere un dono per i fan, ed è per questo che alla fine l’hanno diffusa comunque, per tutti quegli appassionati che amano la Marvel.

[…]

Ma insomma, si tratta della fine del film e non aveva molto senso, mi mandarono un messaggio per dirmelo, ne parlai con altri e alla fine pensai: “Sì, sinceramente, quello che conta è ciò che è meglio per il film”.

Sono felice che la gente che voleva vederla sia stata ascoltata. Per me, partecipare a quel tipo di film è stata già di per sé l’esperienza più bella.