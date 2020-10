ha partecipato a una videointervista con il PCS Literary Magazine durante la quale ha avuto modo di parlare di come stia vivendo questa pandemia, come stia trascorrendo il suo tempo. Cosa stia facendo in aggiunta agli ormai ben noti bollettini metereologici di Los Angeles pubblicati quotidianamente su YouTube, un’attività che faceva già nei primi anni duemila sul suo sito.

David Lynch ha spiegato di apprezzare l’isolamento, ma che forse senza una pandemia di mezzo avrebbe forse realizzato un film o altro:

Poi, rispondendo a quello che avrebbe fatto se non ci fosse stato di mezzo il Coronavirus, aggiunge:

Frase, questa, che potrebbe far volare sulle ali della fantasia i fan di Twin Peaks. Se già un po’ di tempo fa, a luglio, aveva lasciato intendere che si sente effettivamente pronto a dirigere un nuovo lungometraggio, il suo ultimo film per il cinema è stato Inland Empire, c’è chi vorrebbe vedere un prosieguo della terza stagione di Twin Peaks uscita nel 2017.

Questione questa sulla quale, nel corso dell’estate, si era espresso anche l’attore feticcio di David Lynch, Kyle MacLachlan:

Se devo essere onesto sarei l’ultima persona a saperlo. Non mi ha rivelato nulla di Twin Peaks: Il Ritorno per molto tempo e non voleva che nessuno, oltre a se stesso e Mark Frost, sapesse qualcosa. A questo punto non ne ha parlato con me. Però tutto è possibile. Ogni volta che posso lavorare con David è un sogno che diventa realtà. So che non è una risposta molto interessante, ma è vero. Me ne sono reso conto quando sono tornato a lavorare con lui in occasione dei nuovi episodi di Twin Peaks, è stato chiaro. Non avevamo lavorato insieme da alcuni anni. Anche se ho apprezzato lavorare con lui e abbiamo realizzato cose grandiose insieme in precedenza, questa volta ho semplicemente apprezzato ogni singolo giorno dall’inizio delle riprese.